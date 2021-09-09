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Вышел первый тизер комедии "Не смотрите наверх" с Ди Каприо

Новости
    09.09.2021, 14:55
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Netflix Russia опубликован первый тизер комедии "Не смотрите наверх" с русскими субтитрами.

Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers
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Сюжетная завязка указана под роликом следующим образом: "история о двух рядовых астрономах, вынужденных отправиться в масштабный пресс-тур, чтобы предупредить человечество о приближении кометы, которая уничтожит Землю".

Каст у проекта сверхмощный: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Рон Перлман, Майкл Чиклис и Ариана Гранде.

Ранее были опубликованы кадры из фильма.

Премьера назначена на 24 декабря текущего года на стриминговой платформе Netflix.

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