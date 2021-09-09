Захарова: Москва рассчитывает на скорый запуск "Северного потока-2"

В Москве рассчитывают, что уже совсем скоро миллионы европейских потребителей начнут получать газ по трубопроводу "Северный поток-2" - одному из крупнейших в мире энергетических инфраструктурных объектов, который уже близок к завершению вопреки давлению извне. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Всем, включая и оппонентов "Северного потока-2", которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его просто невозможно и пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту", - сказала Захарова. По ее словам, настала пора "договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода" - недаром этот маршрут транспортировки газа признан самым рациональным в плане логистики и безопасным с точки зрения экологии.

При этом сроки начала коммерческих поставок топлива зависят именно от немецкого регулятора, и в Москве надеются, что это произойдет как можно скорее. Напомним, "Северный поток-2", проходящий от России через Балтийское море к побережью Германии, включает две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство первой из них было завершено этим летом, в июне. На этой неделе Nord Stream 2 AG также объявил, что завершена сварка последней трубы второй нитки, и теперь немецкую секцию предстоит состыковать с датской. Партнерами проекта выступают европейские энергетические корпорации - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.