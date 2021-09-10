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10 сентября 2021 г.

Постановление губернатора Белгородской области от 10 сентября 2021 года № 105 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- второй абзац подпункта 2.1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"- проведение на территории области массовых мероприятий, в том числе публичных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий (за исключением проведения избирательными объединениями съездов (конференций, собраний) по выдвижению кандидатов (списков кандидатов) в депутаты, проведения предвыборной агитации в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", проведения мероприятий, посвященных празднованию 12 июля 2020 года Дня Прохоровского поля - Третьего ратного поля России, в соответствии с законом Белгородской области от 30 апреля 2020 года № 462 "О праздничном дне Белгородской области", посвященных празднованию дня муниципального района, городского округа, города в муниципальных образованиях Белгородской области, культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на открытом воздухе, с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19));".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области В.В.Гладков



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