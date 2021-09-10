Эстонским чиновникам разрешат обсуждать гостайны по мобильному телефону

В этом году в Эстонии 240 высокопоставленных чиновников получат разрешение обсуждать государственные секреты по защищенным мобильным телефонам.

Как сообщает портал ERR, правительство республики должно в ближайшее время одобрить поправки в закон о гостайне, в которых специальные защищенные мобильные устройства будут рекомендованы к использованию лицам с допуском к гостайне.

В настоящее время, согласно эстонскому законодательству, государственным служащим запрещено обсуждать госсекреты по обычной мобильной связи. Портал отмечает, что в числе таких секретов - информация, относящаяся к системам охраны и сигнализации государственных оборонных объектов. К эстонской гостайне ограниченного уровня также относятся данные о полицейских агентах и различная информация управления МВД, а также работы Министерства юстиции, прокуратуры и судов.