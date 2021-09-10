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10.09.2021 16:16
Рубрика: Общество

Евгений Нифантьев: Для здорового развития школьника необходима цифровая гигиена

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

Умеренные занятия спортом и сбалансированное питание - важнейшие составляющие здорового образа жизни современного школьника. При этом родителям важно уделять время цифровой гигиене. Об этом заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев на тематическом круглом столе.

Фото: GettyImages
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"К сожалению, сегодня многих родителей не пугает слово "гаджетозависимость". А ведь это сродни перееданию, только засоряется не организм, а мозг ребенка.

Родители, сегодняшних школьников, выросли совсем в другое время - когда гуляли во дворах и не сидели в гаджетах. Это помогло развить многие социальные навыки. Наивно полагать, что они разовьются сами собой, когда дети будут сидеть в соцсетях и играть в компьютерные игры", - отметил Евгений Нифантьев.

По его словам, часто кажется, что просмотр смешных коротких роликов никак не отразится на наших детях. А в итоге получается, что ребята могут воспринимать информацию только заголовками, яркими фразами и короткими абзацами.

"Более того, такие безобидные просмотры убивают зачатки аналитического мышления, появляется синдром рассеянного внимания - ребенок не может сосредоточиться на решении задачи, постоянно отвлекается и теряет время. Кроме того, в школьные годы формируется осанка. И побочными эффектами от чрезмерного зависания в интернете могут стать искривленный позвоночник и испорченное зрение", - подчеркнул Нифантьев.

Он уверен в том, что самый простой и действенный рецепт борьбы с зависимостью от гаджетов - уделять больше времени общению с детьми. Только создавая для них интересный активный досуг, устраивая их в кружки и секции, можно вырастить здоровое и умное поколение.

Радует, что закончились все карантины и теперь все классы вернулись к очному обучению, отметила председатель общественной организации Ксения Шлямина, поскольку живое общение со сверстниками - важнейшее условие организации эффективного учебного процесса. По ее мнению, в графике ребенка также важно выделять время для домашнего чтения, которое вносит существенный вклад в гармоничное развитие школьника.

Общество Образование

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