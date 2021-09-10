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Текст:   Ольга Игнатова 
01:00 10.09.2021

Юрист объяснила, можно ли оспорить подделку УК подписей жильцов

Случаи, когда жильцы многоквартирных домов начинают подозревать свою управляющую компанию в подделке их подписей, возникают с завидной регулярностью. И лишь в редких случаях удается отменить решение ,за которое люди не расписывались и не голосовали . Все потому ,что жители не знают ,как действовать в такой ситуации.

"Сотрудники управляющих компаний подделывают подписи в протоколах общего собрания собственников недвижимости, исходя из двух мотиваций: желания получить прибыль (например, УК может путем подделки документов пытаться лоббировать интересы того или иного подрядчика, может безосновательно поднять тарифы на свои услуги и так далее) и необходимости провести тот или иной вид работ, для которого требуется решение общего собрания собственников. В последнем случае, конечно, сами жители виноваты, что не ходят на собрания. Поэтому в управляющей компании "решают "за них", - поясняет адвокат Ирина Зуй.

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И добавляет, что какой бы ни была мотивация к подделке подписей, такая "активность" сотрудников управляющей компании - нарушение действующего законодательства РФ.

Для того, чтобы оспорить поддельный протокол общего собрания собственников, нужно следовать следующему алгоритму:

- Поговорить с соседями, узнать, подписывали они или нет тот документ, который вызывает сомнения. Каждый собственник может получить доступ к копии протокола голосования в УК или на сайте ГИС ЖКХ.

- Если для себя или между соседями определено, что имела место подделка подписей, нужно направить в УК официальное предупреждение с требованием аннулировать результаты голосования.

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- Если УК в добровольном порядке отказывается аннулировать результаты голосования, нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию и/или в прокуратуру.

- Если ГЖИ и/или прокуратура выявит нарушения в протоколе ОСС, но УК будет отказываться в добровольном порядке исполнять предписания надзорных органов, собственникам нужно обратиться в суд.

"Подделка документов является уголовным преступлением - статья 327 УК РФ. Процесс контроля и принуждения к исполнению решения суда - зона ответственности Федеральной службы судебных приставов",- добавила юрист .

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