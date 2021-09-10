Медиакорпорация Китая будет транслировать олимпийские баталии

Соглашение подразумевает передачу авторских прав на трансляцию Олимпийских игр на территории материкового Китая и особого административного района Аомэнь до 2032 года. Медиакопрорация Китая будет вести трансляции из Милана и Кортина-д"Ампеццо-2026, Лос-Анджелеса-2028, Брисбена-2032 и зимних Олимпийских игр 2030 года, место проведения которых пока не определено.