Минобороны изучит проблемы с обеспечением жильем военных

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, обязывающую военное ведомство отслеживать в постоянном режиме социальное положение военнослужащих. В том числе - обеспечение их жильем.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что подготовленный законопроект наделяет Министерство обороны России полномочиями по организации проведения ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения военнослужащих, а также военных пенсионеров.

"Эта работа будет вестись совместно с другими органами власти, и прежде всего теми, где законом предусмотрена военная служба. Например, ФСБ, МЧС, Росгвардией", - рассказал Владимир Груздев.

Он отметил, что социальное положение военнослужащих всегда было зоной особого внимания.

"Это не значит, что забываются другие категории граждан. Министерство юстиции координирует в целом работу по мониторингу правоприменения, в том числе выявляет проблемы, связанные с социальной защитой граждан. Минобороны же будет адресно решать задачи по выработке решений, повышающих социальную защищенность военнослужащих", - пояснил Владимир Груздев.

Одна из важнейших гарантий в данной сфере - обеспечение военнослужащих жильем.

"Сейчас решены вопросы и со служебными квартирами, и с обеспечением военных личным жильем. В частности, успешно работает накопительно-ипотечная система. Только в Южном военном округе в целях жилищного обеспечения военнослужащих в текущем году поступило около 2,5 тысячи жилищных займов накопительно-ипотечной системы, предоставлено 2 470 служебных жилых помещений. Кроме того, более 12 тысяч военнослужащих ЮВО получают денежную компенсацию за поднаем жилья", - сообщил Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что вопросами жилищного обеспечения военнослужащих занимается созданное в этом году федеральное государственное автономное учреждение "Росжилкомплекс".

"Учреждение создано в рамках перехода на единую систему содержания и управления жилищным фондом военного ведомства. В рамках мониторинга, безусловно, будет анализироваться, насколько решение оказалось удачным и как эффективно ведется работа по обеспечению военнослужащих жильем. Введение ежегодного мониторинга позволит поставить на системную основу работу по анализу практики защиты жилищных прав военнослужащих, выявлению и устранению проблем, а также в целом укрепит социальные гарантии людей, защищающих нашу страну", - резюмировал председатель Правления АЮР.