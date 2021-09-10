Минстрой организует приезд 10 тысяч строителей из Узбекистана

Десять тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана намерен привлечь Минстрой на российские стройки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Представители Минстроя обсудили с властями Узбекистана пилотный проект по привлечению в РФ мигрантов для работы на стройках. Механизм ввоза в РФ рабочих, процедуры, необходимые для приезда иностранцев предлагается оптимизировать, будет проводиться квалификационный отбор специалистов с учетом заявленной потребности работодателей. Кроме того, пилотный проект направлен на сокращение издержек компаний, говорится в сообщении.

Для сокращения сроков прибытия мигрантов предполагается проводить их вакцинацию на территории Узбекистана. В Россию рабочие поедут уже после поствакцинального периода, необходимого для выработки иммунной защиты.

"В рамках апробации оптимизированного механизма мы планируем обеспечить централизованный ввоз 10 тысяч специалистов из Узбекистана, которые, в свою очередь, позволят нам увеличивать объемы стройки на территории России", - отметил замглавы Минстроя Никита Стасишин.