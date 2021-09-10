На прямую линию губернатора Красноярского края поступило более 3500 вопросов

Губернатор Красноярского края Александр Усс в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона. Граждан интересовали сроки ограничений, связанных с пандемией COVID-19, обеспечение в территориях медицинской помощи и связи, перевозки между поселками и межрайонные авиаперелеты, наличие мест в детских садах и организация учебного процесса в школах.

В числе обращений были жалобы, касающиеся работы жилищно-коммунального хозяйства, а также просьбы улучшить водоснабжение и отопление. Кроме того, во время прямой линии глава региона размышлял об особенностях краевой экономики в условиях пандемии коронавируса, оценивал уборочную кампанию, перспективы транспорта на Енисее, развитие Норильска, предстоящее 200-летие Минусинска, поднимал и другие темы.

Особую активность проявили на прямой линии жители столицы края. Немало обращений зафиксировано из Канского, Емельяновского, Березовского районов, отмечает пресс-служба губернатора и правительства. Прозвучали и вопросы из отдаленных уголков.

Отвечая на интересующий многих вопрос об антиковидных мерах, глава региона отметил, что подписал указ об отмене части ограничений. С 10 сентября могут возобновить работу детские развлекательные центры, аквапарки, аттракционы на открытом воздухе и в помещениях. Однако остаются актуальными некоторые условия (например, заполняемость объекта массового присутствия не должна превышать 50 процентов). Губернатор попросил "не расслабляться", потому что COVID пока еще никуда не ушел, и единственный способ остановить распространение тяжелого заболевания - вакцинировать максимальное число граждан. Сейчас в крае привиты около 735 тысяч жителей - треть взрослого населения.

Работники противопожарной службы края попросили губернатора обратить внимание на низкий уровень их зарплаты в сравнении с коллегами из федеральных структур. Александр Усс уведомил, что при подготовке бюджета 2022 года дал поручение с 1 января увеличить заработную плату тем, кто не попал под действие так называемых майских указов президента России, в том числе региональным пожарным.

Жителю деревни Черная Кома, который посетовал на проблему с правом заготавливать древесину, Александр Усс рассказал, где можно круглый год собирать валежник без разрешений, а также объяснил, что договоры на заготовку древесины для местных жителей заключаются в лесничествах. Есть и такая новость для нуждающихся в дровах: в крае накопилось около пяти миллионов кубометров отходов лесопиления и остатков древесины на делянах - все это планируется раздавать на дрова, оплатить жителям придется только транспортные расходы. "Думаю, что со следующей зимы эта практика станет достаточно распространенной", - сказал губернатор.

После жалобы пенсионерки из Минусинского района на отсутствие водоснабжения (на улице отсоединили водоразборную колонку, и за водой приходится ходить далеко от дома) глава региона поручил министру промышленности, энергетики и ЖКХ оперативно решить вопрос, а пока - обеспечить подвоз воды. В продолжение темы Александр Усс добавил, что по федеральному проекту "Чистая вода" в 2020 году в крае построены и реконструированы объекты водоснабжения в Боготоле и Ужуре, а в 2021-м запланировано строительство шести объектов и проектируются еще десять.

В связи с вопросами о транспортных проблемах, прозвучавшими на прямой линии, губернатор коснулся и наболевшей темы строительства метро в Красноярске. По словам главы края, оно может начаться уже летом следующего года. Напомним, ранее Александр Усс подписал распоряжение о создании оперативного штаба по строительству первой линии подземки. Этот этап включает создание около 10 километров метро, предполагается появление шести станций. На втором этапе строительства метрополитен Красноярска прирастет еще примерно тремя километрами наземных путей и тремя станциями.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Сегодняшнюю прямую линию можно назвать большим приемом граждан. Поэтому все обращения, которые поступили и в колл-центр, и в телестудию, необходимо тщательным образом проанализировать и отдать в работу. Я надеюсь, что большую часть просьб мы сможем обязательно удовлетворить.

Мнение

Сергей Комарицын, политолог:

- Если оценивать в целом прямую линию, то чем ближе власть к населению, тем эффективнее должна быть такая связь. Такая форма отчетности власти на уровне региона, а еще лучше на уровне местного самоуправления, должна быть постоянной. И то, что сейчас линия состоялась - это очень хорошо! Потому что есть возможность выявить проблемы и "шероховатости" жизни в конкретных населенных пунктах. А возможности губернатора воздействовать большие.

Справка

На прямую линию губернатора Красноярского края Александра Усса поступило 3663 обращения от жителей региона. Это 2909 звонков и 754 электронных сообщения. Они приходили из разных, в том числе отдаленных районов с 23 августа по 9 сентября.