Оливер Стоун: Американские солдаты в депрессии от вида победивших талибов

Захват движением "Талибан" (запрещено в РФ) власти в Афганистане и, среди прочего, складов с западной военной техникой и экипировкой вызывает упадок духа в рядах вооруженных сил США. Такое мнение в эксклюзивном интервью "Российской газете" выразил голливудский кинорежиссер Оливер Стоун, широко известный в том числе благодаря своим фильмам о вторжении США во Вьетнам (1965-1973).

В последний месяц талибы регулярно позировали на фотографиях в новенькой западной униформе, с американскими автоматами, бронемашинами и прочими арсеналами. Все это было оплачено налогоплательщиками США и их союзников.

Отвечая на вопрос о том, какие чувства все это вызывает у американских солдат, которые сражались с талибами 20 лет, Стоун заметил: "Уверен, они подавлены, они теряли там друзей. К сожалению, много людей были убиты и ранены, вернулись домой инвалидами с той войны". По его словам, США "приложили много усилий", но теперь рядовые солдаты "чувствуют, что это не окупилось, все вернулось к нулевой отметке".

По словам кинорежиссера, за плечами которого личный опыт войны во Вьетнаме, "это нормальные чувства в такой ситуации", желание поскорее забыть. "Но проблема с войной в том, что она вот так не уходит, не заканчивается, а проходит через поколения", - резюмировал он.

Полную версию интервью с Оливером Стоуном читайте на сайте "РГ" с 11 сентября. В нем культовый для Америки режиссер рассказывает о том, чувствует ли себя более защищенным через 20 лет после терактов 9/11, подводит итоги американской войны с террором в Афганистане и поясняет, какие уроки из этой кампании может вынести Вашингтон.