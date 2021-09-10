Ко дню города в Москве благоустроят территорию вокруг Музея военной формы

Территория усадьбы Васильчиковых, где располагается Музей военной формы Российского военно-исторического общества, в ближайшее время станет новым общественным пространством Москвы. Сейчас здесь завершаются работы по масштабному благоустройству и озеленению.

- Территория будет превращена в красивый сад. Здесь появятся розарий, цветники, много деревьев - яблони, вишни, сирень и другие, которые будут красиво цвести весной, - рассказала "РГ" исполнительный директор музея Елена Синицина. - Будет высажено много многолетних цветов, чтобы они радовали наших гостей на протяжении нескольких сезонов. Появятся высокие светильники и подсветка здания усадьбы. Общая площадь благоустройства превышает 4 тысячи квадратных метров. Ведутся работы по установке новой кованой решетки.

Усадьбу украсят скульптурные композиции, рассказывающие об известных людях, которые здесь бывали. По идее главы РВИО Владимира Мединского, к именным лавочкам Айвазовского и Тютчева возле старинного дуба - ровесника усадьбы - добавится лавочка с сидящим на ней Гоголем, который в молодости работал гувернером у детей Васильчиковых. "А на балконе появится скульптурное изображение Михаила Афанасьевича Булгакова. Это будет очень красивая история, хранящая память", - добавила Елена Синицина.

На протяжении всей реконструкции главного здания мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков оказывали всю необходимую помощь и поддержку проекту.

Справка "РГ"

Ансамбль городской усадьбы Васильчиковых формировался на протяжении почти двух столетий и является одним из интереснейших памятников московской усадебной архитектуры. В 1780-81 годах на месте ранее существовавших каменных палат конца XVII- середины XVIII века полковник Петр Иванович Бибиков начал возводить главный дом усадьбы. После Бибиковых с 1798 по 1855 годы усадьба принадлежала князю Борису Михайловичу Черкасскому и его наследникам. Новый каменный двухэтажный флигель, симметричный построенному ранее, возводился в 1802-1805 годах. Пожар Москвы и разорение усадьбы французами в 1812 году потребовали изменить планировку и отделку. К середине 1830-х годов все каменные здания усадьбы приобрели единый облик.

С 1845 по 1855 годы дом снимала семья князей Васильчиковых. При них в усадьбе проводились литературно-художественные вечера, на которых бывали Н. Гоголь, Ф. Тютчев, М. Щепкин, И. Айвазовский, Т. Грановский и другие выдающиеся современники.

В 1881 году банкир и промышленник Лазарь Поляков приобрел усадьбу и использовал ее как доходный дом. С 1903 года в главном доме размещалась женская гимназия, преобразованная после революции в школу № 48, которая просуществовала до 1976 года. В 1920-е годы директором школы была Надежда Земская - сестра писателя Михаила Булгакова. Сам писатель жил в усадьбе с августа по ноябрь 1924 года.

После событий 1917 года помещения усадьбы были переданы под жилье. После Великой Отечественной войны им на смену пришли различные учреждения, в том числе Московский союз музыкантов. В 1995 году указом Президента РФ исторический ансамбль усадьбы был включен в список объектов культурного значения федерального значения.

В 2019 году после масштабной и кропотливой реставрации в усадьбе открылся Музей военной формы Российского военно-исторического общества. Это единственная подобная площадка в Москве. Гости могут увидеть основные этапы эволюции военной формы: с момента создания регулярной армии Российской Империи Петром I и до современной Армии России. Постоянная экспозиция Музея - "Мундир для героя" - включает в себя 22 зала, демонстрирующих особенности развития формы Русской Императорской, Рабоче-Крестьянской Красной, Советской и современной Российской Армии.