Под Тамбовом пьяный сбил двух школьниц, одна погибла

Тамбовские следователи возбудили уголовное дело о ДТП, в котором погиб ребенок.

Авария произошла вечером 9 сентября в поселке Садовый. По версии следствия, 30-летний местный житель на ВАЗ-2114 сбил двух девочек 11 и 13 лет. Младшая скончалась на месте, другая доставлена в больницу. Госпитализирован и 51-летний отец водителя, ехавший вместе с ним.

- Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в управлении СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.