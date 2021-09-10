Под Тверью открыли центр стрелковых видов спорта

В Калининском районе Тверской области заработал центр стрелковых видов спорта "Березино".

Новый спортивный объект открыт в рамках международного форума "Россия - спортивная держава".

Как рассказали в правительстве региона, на первом этапе строительства возведено здание для хранения оружия и пять стрелковых галерей на 16 огневых позиций с дистанцией 25 метров. Причем здание для хранения оружия запроектировано с учетом возможности перспективного пристраивания к нему двух помещений закрытых стрелковых тиров с дистанциями огня 10 и 25 метров соответственно - это будет уже на следующем этапе развития центра. Здесь есть также мастерская, помещение для чистки оружия и другие функциональные площадки.

Центр "Березино" предназначен для проведения тренировок и соревнований спортсменов по всем дисциплинам стрелкового спорта.

- Значимость регионального спортивного тренировочного центра стрелковых видов спорта "Березино" высоко оценивается Федерацией практической стрельбы России, Федерацией спортивного стрелкового многоборья, - пояснили в комитете по физической культуре и спорту Тверской области. - Объект является базой подготовки спортивных сборных команд РФ по стрелковым видам спорта.

На территории центра "Березино" обустроены площадки для временной парковки легкового транспорта для посетителей и персонала, в том числе два машиноместа для маломобильных групп населения, установлены шумозащитный экран и металлическое ограждение территории высотой 2,5 метра.

Проект "Березино" стал победителем всероссийского конкурса на лучший проект спортивного сооружения в номинации "Специализированные спортивные сооружения" и рекомендован к повторному применению.

В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" на территории Тверской области также начато строительство спортивного центра по видам гребли и многофункциональной гребной базы в Твери. В регионе появятся крытый футбольный манеж, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (Бежецк) физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком (Вышний Волочек), два физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (Ржев и Кашин). Всего до 2026 года в регионе запланировано строительство не менее 12 крупных спортивных объектов.