Телеведущий Михаил Зеленский рассказал об удобствах электронного голосования

Дистанционное голосование удобно абсолютно для всех. Об этом заявил ведущий программ на телеканалах "Россия 1" и "Культура" Михаил Зеленский. По его мнению, формат электронного голосования подойдет как для маломобильных граждан, так и для тех, кто соблюдает карантин или постоянно занят.

Михаил Зеленский отметил, что если в день голосования окажется в командировке или будет занят подготовкой к эфиру, то вместо похода на избирательный участок выберет дистанционный формат.

"Воспользуюсь планшетом, телефоном или компьютером, для того чтобы отдать свой голос тому или иному кандидату", - подытожил Михаил Зеленский.

Напомним, выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Жители столицы будут голосовать за кандидатов в депутаты Государственной думы и Мосгордумы в двух округах. Регистрация на участие в онлайн-голосовании завершится в Москве 13 сентября. Сейчас уже более 1,5 млн москвичей подали заявку на участие в голосовании онлайн.

Ранее многочисленные эксперты отметили, что система дистанционного голосования защищена от взломов и фальсификаций.