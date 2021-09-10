В Москве рядом с Донским монастырем благоустроили скверы

Два сквера благоустроены возле Донского монастыря. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

Теперь в Монастырском сквере можно заниматься спортом. Более того, здесь оборудовали две новые детские площадки для настольных игр. Помимо этого в сквере обустроили площадку для выгула собак. А также посадили деревья и кустарники, обновили дорожно-тропиночную сеть, освещение. Также на аллее установили стенды с информацией об истории Донского монастыря.

Фото: Наталья Макарова/Комплекс городского хозяйства

Кроме того, был благоустроен и Донской сквер, расположенный между улицами Донская, Стасовой, Орджоникидзе и 3-м Донским проездом. Здесь обновили дорожно-тропиночную сеть и асфальтобетонное покрытие прилегающей к скверу автомобильной парковки, установили новые опоры освещения, дополнительно высадили деревья и кустарники.

Обустроили площадки для отдыха, одна из них - с качелями, и детскую площадку. В центре сквера установили сцену.