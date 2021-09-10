ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин

В рамках стратегических учений "Запад-2021" воздушно-десантные войска впервые произведут десантирование батальона на новейших боевых машинах БМД-4М.

30 единиц техники зашвартованы на многокупольные парашютные системы, позволяющие выполнять десантирование тяжелой техники и ее быстрый перевод в боевое положение после приземления, рассказали в Минобороны РФ. Подготовленные БМД вывели на аэродром Дягилево под Рязанью для погрузки в 15 военно-транспортных самолетов Ил-76. Десант планируется высадить на площадку приземления Житово.

- Мы впервые подготовили штатными экипажами боевых машин такое количество техники к десантированию, - рассказал заместитель командира Тульского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Сергей Серпухов.

После высадки батальону предстоит выполнить задачи по захвату и выводу из строя аэродрома условного противника, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований..