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10.09.2021 05:33
Рубрика: Происшествия

В лесу под Благовещенском нашли сотню банок с красной икрой

Текст: Ольга Коваль

Сотрудники амурской прокуратуры обнаружили в лесу под Благовещенском свалку из сотни банок с красной икрой.

Фото: Пресс-служба "Экологической вахты Сахалина"
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Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, о свалке правоохранителям стало известно из СМИ. На предполагаемое место работники прокуратуры выехали вместе с представителями мэрии. Неподалеку от полигона твердых бытовых отходов они нашли свыше ста контейнеров с деликатесом. Маркировки на них не было.

В администрацию Благовещенска внесено представление. Собственника икры предстоит найти полицейским.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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