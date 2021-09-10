В лесу под Благовещенском нашли сотню банок с красной икрой

Сотрудники амурской прокуратуры обнаружили в лесу под Благовещенском свалку из сотни банок с красной икрой.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, о свалке правоохранителям стало известно из СМИ. На предполагаемое место работники прокуратуры выехали вместе с представителями мэрии. Неподалеку от полигона твердых бытовых отходов они нашли свыше ста контейнеров с деликатесом. Маркировки на них не было.

В администрацию Благовещенска внесено представление. Собственника икры предстоит найти полицейским.