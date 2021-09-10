В Приморье расторгли контракт со строителями после видео с пьяным сторожем

Власти Приморья расторгли контракт с субподрядчиком, строившим школу в поселке Волчанец, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, связанный с генеральным подрядчиком, компанией "ТехПромАтлант".

"Контракт с субподрядчиком расторгнут, с охранным агентством - тоже. Заключены новые договоры, работы возобновлены", - сообщил собеседник агентства.

Накануне в своем Instagram губернатор Приморья выложил видео, где при посещении стройки его встретил только пьяный сторож. Глава региона сообщил, что намерен "расстаться с таким подрядчиком".

Напомним, что школу в Волчанце Партизанского района возводят в рамках нацпроекта "Образование". В ее составе семь корпусов: детский сад, столовая, актовый и спортивный залы, учебные классы. Сдать учреждение должны до конца года. Обучаться в нем смогут 220 ребят.