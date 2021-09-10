Большое Казанское кольцо стало одной из крупнейших дорог в столице РТ

Большое Казанское кольцо, которое улучшило транспортную доступность разных частей столицы Татарстана и стало одной из основных городских магистралей, было возведено в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Дорога строилась в два этапа, первый из которых - на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской - стартовал в 2019 году и стал самым сложным.

Участок, после ввода в эксплуатацию получивший название "Магистраль 100-летия ТАССР", представляет собой четырехполосную дорогу - по две в каждом направлении - и с пешеходными тротуарами шириной от 2 до 4,5 метра. Как рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин, проезжие части разделены полосой в 9,5 метра, по которой организовано трамвайное движение.

Над Фермским шоссе построен путепровод длиной почти 110 метров и шириной 36 метров под 4 полосы движения автотранспорта и две трамвайные линии. Движение пешеходов через дорогу с безопасным выходом на остановочные платформы трамвая обеспечивает надземный пешеходный переход на улице Борисковской.

- Объект был построен быстрее заложенного срока - за 12 месяцев. Также было принято решение о строительстве надземного пешеходного перехода вместо подземного, что тоже позволило ускорить сроки ввода объекта в эксплуатацию. Подрядчик организовал круглосуточную работу на стройке с применением современного высокотехнологичного оборудования и техники с большой производительностью и эффективностью. Ускорение темпов работы не отразилось на качестве выполнения, - пояснил замминистра.

Второй этап Большого Казанского кольца также уже введен в эксплуатацию. Работы здесь начались в марте 2020 года, а уже в октябре того же года строители сдали участок протяженностью 700 метров. В 2021-м завершен участок в 522 метра с выходом на улицу Техническую.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов назвал строительство двух участков Большого Казанского кольца самым крупным инфраструктурным дорожным проектом Казани после подготовки к Универсиаде-2013.