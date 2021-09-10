Главе "Сириуса" Шмелевой в Казани показали суперлицей

Прибывшей в столицу Татарстана руководителю образовательного центра "Сириус" Елене Шмелевой продемонстрировали суперсовременный лицей № 187 "РИТМ", открытый в прошлом году в рамках национального проекта "Образование".

Учебное заведение имеет информационно-технологический профиль, именно поэтому его "ядром" является IT-полигон - инженерно-технологический класс, кабинеты Web-программирования, интернет вещей, робототехника, инженерный класс беспилотных летательных аппаратов и лаборатория 3D-моделирования.

Кроме этого, в школе оборудованы свои типография, фото- и телестудии. Есть здесь также собственный астропланетарий и телескопы.

Современные лаборатории есть также в кабинетах физики и химии, а класс технологии и вовсе оснащен станками с ЧПУ, 3D-принтерами, швейными машинами и оверлоками.

Несмотря на профиль, в лицее есть все необходимое для всестороннего развития школьников. В так называемом арт-блоке находятся актовый и хореографический залы, а в спортивной зоне помимо двух залов разместили два бассейна. В школе также есть свои театральные студии на татарском и английском языках, музыкальная школа и комната психологической разгрузки для учеников.

После экскурсии по учебному заведению Елена Шмелева провела открытый урок и рассказала о центре "Сириус".

Обновление образовательной инфраструктуры является одной из ключевых задач национального проекта. Помимо строительства новых объектов, школы оснащают современным оборудованием: компьютеры, интерактивные доски, высокоскоростной интернет, квадрокоптеры, очки виртуальной реальности, лаборатории и многое другое. Все это появляется не только в крупных городах, но даже в сельской местности. К этому учебному году свои двери открыли 130 новых школ, к 2025 году будет построено еще 1300 школ.