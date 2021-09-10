Как воспитанники детсада в Казани изучают три языка

Корреспондент "РГ" побывал в казанском детском саду "ЯСам", возведенному по национальному проекту "Демография".

Учреждение в Кировском районе столицы РТ приняло первых воспитанников в марте этого года. Сейчас его посещают 350 детей в возрасте от полутора до семи лет. Детсад рассчитан на 18 групп, из которых 10 ясельных для детей от полутора до трех лет. Открыто две группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них здесь создана система психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту в социуме: предметно-развивающая среда и специальные условия обучения и воспитания.

В дошкольном образовательном учреждении реализуется полилингвальная модель образования - дети в интерактивном формате изучают русский, татарский и английский языки. Команда педагогов работает по инновационным методикам, в основе которых лежит игровая форма, наиболее ориентированная на ребенка-дошкольника.

Внутреннее пространство детского сада также ориентировано на полилингвальный потенциал. В нем оборудованы музыкальный, физкультурный залы, сенсорная комната, кабинеты учителей-логопедов, педагогов-психологов, универсальные классы для проведения дополнительных занятий.

- Работу нашего детского сада обеспечивают квалифицированные педагогические кадры и учебно-вспомогательный персонал. Концепция детского сада очень нравится родителям, чьи дети посещают садик. Мы используем инновационные подходы к обучению языкам малышей и это дает отличный результат, - рассказала заведующая детским садом "ЯСам" Лилия Галиева.

Творческая группа учреждения разработала методическое пособие "Слушаю-понимаю-говорю" для обучения языкам в лингафонном кабинете, где используется схема "аудирование-наглядное моделирование-говорение". Их авторская программа создана для обучения языкам детей, начиная с трехлетнего возраста.

Дети осваивают языки не только на специальных занятиях, но и на уроках по инженерной грамотности, на которых дошколята изучают робототехнику, работу в мультстудии и математику.

Немало внимания уделяется и спортивному развитию воспитанников. Просторный зал оборудован всем необходимым инвентарем, а занимается с детьми чемпионка России по легкой атлетике Анна Крылова. Для занятий физкультурой и спортом, к слову, подготовлена и площадка на прилегающей территории, где также обустроены прогулочные зоны с навесами и малыми архитектурными формами.