Новости

Захарова: Начало поставок по "Северному потоку-2" зависит от немецкого регулятора 12:34
ЦБ предложил разрешить россиянам отзывать персональные данные из компаний 12:17
Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом 12:10
Вице-мэр Ракова назвала клиентоцентричность принципом работы властей Москвы 12:04
Названы самые грязные российские реки 12:03
Оперштаб: В Москве выявлено 1566 новых случаев COVID-19 12:02
Как воспитанники детсада в Казани изучают три языка 12:02
Большинство работающих россиян хотели бы найти подработку 11:47
В Москве отреагировали на слова Зеленского о возможности войны с Россией 11:43
Беларусь и Россия проведут заседание Высшего госсовета 4 ноября 11:43
Самолет Анталья - Белгород совершил экстренную посадку 11:23
В Ингушетии директор школы трудоустроила в котельную 28 родственников 11:19
Шнобелевскую премию вручили за доказательство защитных свойств бороды 11:05
В Беларуси состоится заседание совмина Союзного государства 10:52
В Москве почти на 40% снизилось число погибших в "пьяных авариях" 10:47
Мишустин и Песков приехали на церемонию прощания с Зиничевым 10:41
В волгоградской сельской школе появился 17-летний первоклассник 10:30
Синоптики рассказали о погоде в Москве на День города 10:26
В Дании сняли все антиковидные ограничения 10:23
На Енисее под Красноярском обнаружили 200-метровое нефтяное пятно 10:15
Рябков: В Центральной Азии может образоваться "безопасная гавань" для террористов 10:03
Серия землетрясений произошла на границе Тувы и Иркутской области 09:51
ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин 09:35
Посол Латвии в Киеве: ЕС не нужны новые проблемы из-за Украины 09:27
В пятницу воздух в столице прогреется до +19 09:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
10.09.2021 12:02
Рубрика: Общество

Как воспитанники детсада в Казани изучают три языка

Текст, видео: Олег Корякин (Казань)
Корреспондент "РГ" побывал в казанском детском саду "ЯСам", возведенному по национальному проекту "Демография".

Учреждение в Кировском районе столицы РТ приняло первых воспитанников в марте этого года. Сейчас его посещают 350 детей в возрасте от полутора до семи лет. Детсад рассчитан на 18 групп, из которых 10 ясельных для детей от полутора до трех лет. Открыто две группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них здесь создана система психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту в социуме: предметно-развивающая среда и специальные условия обучения и воспитания.

Фото: Олег Димитров/пресс-служба губернатора Волгоградской области
В регионах в рамках нацпроекта строят все больше новых школ и детсадов

В дошкольном образовательном учреждении реализуется полилингвальная модель образования - дети в интерактивном формате изучают русский, татарский и английский языки. Команда педагогов работает по инновационным методикам, в основе которых лежит игровая форма, наиболее ориентированная на ребенка-дошкольника.

Внутреннее пространство детского сада также ориентировано на полилингвальный потенциал. В нем оборудованы музыкальный, физкультурный залы, сенсорная комната, кабинеты учителей-логопедов, педагогов-психологов, универсальные классы для проведения дополнительных занятий.

- Работу нашего детского сада обеспечивают квалифицированные педагогические кадры и учебно-вспомогательный персонал. Концепция детского сада очень нравится родителям, чьи дети посещают садик. Мы используем инновационные подходы к обучению языкам малышей и это дает отличный результат, - рассказала заведующая детским садом "ЯСам" Лилия Галиева.

Творческая группа учреждения разработала методическое пособие "Слушаю-понимаю-говорю" для обучения языкам в лингафонном кабинете, где используется схема "аудирование-наглядное моделирование-говорение". Их авторская программа создана для обучения языкам детей, начиная с трехлетнего возраста.

В Грозном появилась суперсовременная гимназия

Дети осваивают языки не только на специальных занятиях, но и на уроках по инженерной грамотности, на которых дошколята изучают робототехнику, работу в мультстудии и математику.

Немало внимания уделяется и спортивному развитию воспитанников. Просторный зал оборудован всем необходимым инвентарем, а занимается с детьми чемпионка России по легкой атлетике Анна Крылова. Для занятий физкультурой и спортом, к слову, подготовлена и площадка на прилегающей территории, где также обустроены прогулочные зоны с навесами и малыми архитектурными формами.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Национальные проекты 2019-2024 РГ-Видео

Главное сегодня

В Дагестане ликвидированы двое вооруженных боевиков
Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью
Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно
Учения "Запад-2021" стартовали на 14 полигонах в России и Беларуси
Пушков ответил украинскому чиновнику, обвинившему РФ в нашествии медуз
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта