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10.09.2021 15:12
Рубрика: Общество

Корреспондент "Российской газеты" стала лауреатом премии FishCorr

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Журналист самарского филиала "Российской газеты" Ольга Дмитренко стала лауреатом диплома первой степени отраслевой премии FishCorr в номинации "Лучший материал в федеральных СМИ". Члены жюри высоко оценили публикацию "Волга не должна стать сточной канавой" в "Российской газете". Награждение лауреатов прошло в рамках Международного рыбопромышленного форума - IV Global Fishery Forum в Санкт-Петербурге. Дипломы победителям вручил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Ольга Дмитренко (слева) стала победителем в номинации "Лучший материал в федеральных СМИ". Фото: ФГБУ "Главрыбвод" Ольга Дмитренко (слева) стала победителем в номинации "Лучший материал в федеральных СМИ". Фото: ФГБУ "Главрыбвод"
Ольга Дмитренко (слева) стала победителем в номинации "Лучший материал в федеральных СМИ". Фото: ФГБУ "Главрыбвод"

Премия FishCorr учреждена Федеральным агентством по рыболовству в 2019 году. Ее инициатором и организатором выступает ФГБУ "Главрыбвод". Инициативу проведения конкурса поддержали Союз журналистов России, Союз журналистов Москвы, Российская Ассоциация по связям с общественностью и другие профессиональные ассоциации и объединения России.

Фото: Тагир Раджавов / РГ
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В состав жюри премии входят ведущие мастера слова и коммуникаций, эксперты по экологии и рыбацкой общественности, научной среды. Жюри отметило лучших журналистов, издания и телеканалы, поднимающие темы развития рыбной отрасли, восстановления запасов водных биоресурсов и экологии. Руководитель Росрыболовства поблагодарил журналистов за внимание к отраслевым темам. В этом году на конкурс поступило более ста работ со всей страны.

- Сегодня в мире растет актуальность экологической повестки. Она имеет большое значение и для рыбного хозяйства. С каждым годом мы увеличиваем усилия по охране и восполнения национальных рыбных запасов. И отрадно, что усилия и государства, и бизнеса, и просто граждан находят отражение в ваших материалах, - сказал Илья Шестаков.

Отметим, сегодня на территории России реализуется масштабная программа "квоты в обмен на инвестиции": строятся новые береговые рыбоперерабатывающие заводы, новый рыболовецкий флот.

- Труд наших рыбаков и на промысле, и при реализации новых инвестпроектов, без сомнения достоин внимания, поэтому мы рады большому количеству присланных работ", - сказал глава Росрыболовства.

В свою очередь, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в приветствии к участникам конкурса FishCorr обратил внимание, что профессионализм и объективность как никогда важны сегодня, когда общество вынуждено жить под информационным прессингом непроверенных и недостоверных фактов, искаженных смыслов.

- Именно профессиональные журналисты задают высокую планку качества информации, распространяемой в публичном пространстве, в том числе и развитии рыбохозяйственной отрасли, восстановлении водных биоресурсов, сохранении экологии страны, - подчеркнул Владимир Соловьев.

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