Нацпроекты: "умные" ледовый дворец и оптика для космоса

В рамках пресс-тура АНО "Национальные приоритеты" "РГ" оценила особенности реализации нацпроектов в Самарской области. 15 сентября в Самаре откроют "умный" ледовый дворец, а в селе Покровка жители не нарадуются на новый ФАП.

Новый дворец спорта в Самаре обошелся более чем в три миллиарда рублей. Фото: Анна Шепелева/РГ

Дождались нового льда

Первым объектом в рамках пресс-тура стал Дворец спорта в Самаре, который глобально реконструировали благодаря проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Помимо одной большой ледовой арены на пять тысяч зрителей теперь здесь несколько помещений со льдом, теперь хватит места и для профессиональных хоккеистов и фигуристов и для занятий с детьми. Также есть отдельный лед для керлинга. Как пояснил президент федерации керлинга региона Виктор Богатов, такого центра на четыре дорожки нет во всем ПФО. Кроме того, есть залы для баскетбола, борьбы и художественной гимнастики, универсальный спортивный и тренажерный залы.

- На мой взгляд, спортивный объект должен быть похож на муравейник, где все время кипит жизнь. Вот именно такой дворец мы и получили, здесь будут роиться мальчишки и толпиться болельщики всех видов спорта. Мы ждали дворец долго, и результат того стоил, - поделился впечатлениями председатель правления федерации по хоккею Самарской области Александр Варламов.

Первыми хоккейную коробку опробовали ребята из детского хоккейного клуба "Комета". 10-летний Тимофей Веревкин, который гоняет шайбу уже пять лет, доволен льдом и новыми воротами. А тренер Сергей Шумихин пошутил, мол, поначалу ребята даже "заблудились" на большом льду.

Президент Федерации фигурного катания на коньках Самарской области Вера Богуш добавила, что теперь места хватит всем. Она вспомнила, как раньше в стареньком дворце приходилось тренировать спортсменов по ночам, спать не неудобных креслах пару-тройку часов, а потом снова работать. Лед был доступен раз в неделю, здание в основном использовали, как концертную площадку.

В Самаре появился свой профессиональный лед для керлинга. Фото: Анна Шепелева/РГ

Многофункциональный дворец, который откроется 15 сентября, уже называют "умным". Ведь здесь только для льда шесть режимов! В новом дворце спорта будут не только тренироваться, но и проводить соревнования как российского, так и международного уровней.

Подземный переход украсили граффити

Следующий объект в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" пока также официально не открыли. Директор службы заказчика министерства транспорта и автомобильных региона Андрей Дешевых пояснил, что второй этап строительства Фрунзенского мостового перехода идет с опережением графика на 10 месяцев.

Движение по новой 4-6 полосной дороге протяженностью 7,8 километра запустят уже в ноябре (было только две полосы).

В рамках второго этапа строительства также отремонтировали заброшенный подземный пешеходный переход в микрорайоне Самары 116 километр. Заменили перекрытие, установили датчики движения и энергосберегающие лампочки, теперь здесь светло, как на улице.

Чтобы вандалы не портили стены, пригласили профессиональных художников. Теперь это первый посвященный нацпроекту объект в России, украшенный граффити.

Художники расписали подземный пешеходный переход за день. Фото: Анна Шепелева/РГ

- Цветовую гамму подобрали ассоциативную с дорожным строительством, много голубого, оранжевого, черного. В композицию вписали и дорожные пейзажи - новые мосты через реки Самару и Сок, - рассказала самарский художник Оксана Гладкова - победитель фестиваля стрит-арта ПФО "ФормART" 2020.

Инженеры разработали будущее

В научно-образовательном центре мирового уровня "Инженерия будущего", базирующегося в самарском университете имени Королева, - несколько этажей разработок.

Среди представленных проектов - "умная" оптика для космоса, гиперспектральный мониторинг в сельском хозяйстве, подготовка шахтеров на VR-тренажере и беговой дорожке, запуск наноспутников для изучения ионосферы, ставящий диагноз гидроманжетный тонометр с искусственным интеллектом.

Показали журналистам и лабораторию аддитивных технологий вуза, где ученые и студенты печатают прототипы деталей для космических ракет на 3D принтере.

Молодые ученые могут подготовить шахтеров с помощью комплексной платформы как к работам под землей, так и к аварийным ситуациям. Фото: Анна Шепелева/РГ

Как пояснил руководитель лаборатории Виталий Смелов, заказчик - крупное промышленное предприятие потратило бы на изготовление такой детали с помощью традиционного литья несколько месяцев, а здесь она печатается за пару дней.

Очередь в библиотеку

В рамках нацпроекта "Культура" в регионе уже открылось 10 модельных библиотек, на подходе еще четыре. Первой обновилась библиотека №8. Теперь все пространство внутри единое, дверей нет, пополнили фонд.

Бесплатные тематические лекции и мастер-классы для читателей настолько популярны, что порой приходится собирать стулья со всей библиотеки.

Директор Татьяна Гаврилова рассказала, что благодаря перезагрузке на 34% выросло число читателей, и что самое ценное, около 40% из них - люди среднего возраста (35-45 лет). Таких в библиотеке называют "золотыми читателями".

Среди них и Инна Ямщикова. Она - постоянный читатель, последние годы приучает к чтению своего сына-первоклассника Максима. Семья живет рядом, поэтому "гостит" здесь часто. Мастер-класс по песочной анимации, робототехнике, фильмы в планетарии - все бесплатно.

У небольшой городской библиотеки теперь шесть тысяч читателей всех возрастов. Фото: Анна Шепелева/РГ

- Благодаря нацпроекту не только сделали ремонт и умное разделение на локации - пока я работаю в тихой зоне, ребенок может поиграть в настольные игры или посидеть в детском уголке, но и обновили детскую литературу. К примеру, недавно с Максимом прочитали здесь Киплинга "Рикки-Тикки-Тави" с такими потрясающими картинками, что он впечатлился и назвал свой самокат "Рикки-Тикки", - рассказала "РГ" Инна.

В ФАПе вылечат всех

Последней локацией в пресс-туре стал новенький ФАП в небольшом селе Покровка Самарской области, заработавший в начале этого года. Улыбчивая заведующая Ирина Новикова рассказала, что в старом помещении было настолько тесно, что пациенты ждали на улице, процедурная была метр на метр. Вода была только холодная, да и она зимой промерзала в кране.

Теперь у заведующей ФАП есть не только просторное теплое ("шикарно перезимовали") светлое здание лечебницы с несколькими помещениями, но и много умным помощников.

- Есть кардиограф, который снимает показания, если они подозрительные тут же передает их в областной кардиоцентр для консультации - что делать со сложным пациентом. Есть тонометр, который я даю больному, он дома сам мерит давление, а показания тут же приходят мне на компьютер. И если нужно, я могу сразу же сесть на неотложку и доехать до пациента, - рассказала Ирина Новикова.

Школьный учитель Лариса Солдатова радуется и за себя, уже прошла здесь и диспансеризацию и вакцинацию, не пришлось ехать в райцентр, терять время и деньги, и за учеников.

Теперь жителям села Покровка не нужно ехать на такси в райцентр, чтобы сделать кардиограмму. Фото: Анна Шепелева/РГ

- Мы много слышали о нацпроекте "Здравоохранение", и вот наконец-то теперь он дошел до нашего села. Раньше мы стояли на улице, когда приходили с классом на прививки, в ФАПе было тесно и холодно. А теперь очень комфортно, - поделилась она.

Ирина Новикова и ее пациенты очень довольны. Вот и многочисленные дачники минувшим летом тоже смогли оценить удобства нового ФАПа, заведующая никому не отказывает в медпомощи.