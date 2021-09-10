В год 20-летия "ЕвроХим" посадит 1,5 млн саженцев в Прикамье

Все работы проводились в плотном взаимодействии с лесничествами и министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. В период весна-осень текущего года компенсационным лесовосстановлением было охвачено 367 гектаров земель. В период осень-весна планируемый объем посадки составит 160 гектаров. Посадка саженцев с открытой корневой системой производится лицензированными подрядными организациями с применением специальной техники. Таким образом обеспечивается высокая приживаемость молодых деревьев.
Лесовосстановление проходит в несколько этапов. В специализированных лесных питомниках выращиваются сеянцы будущих деревьев. Подбираются участки для проведения работ, определяется технология подготовки почв и метод посадки сеянцев. Затем производится обработка почвы под лесные культуры с использованием специализированной техники, прокладываются посадочные борозды. Посадка сеянцев осуществляется ручным способом с использованием лесопосадочной лопаты или механизированным способом.
- Для искусственного лесовосстановления используются земли лесного фонда, где производилась рубка лесных насаждений, а также земли, которые пострадали от лесных пожаров, - говорит начальник отдела лесного хозяйства СГБУ "Пермский лесопожарный центр" Евгений Ёлохов. - При выполнении комплекса работ, направленных на дополнение и уход за лесными культурами показатели приживаемости соответствуют проекту искусственного лесовосстановления и составляют 85 процентов.
- Усольский калийный комбинат компании "ЕвроХим" ответственно подходит к вопросам экологии и сохранения окружающей среды, - подчеркивает исполнительный директор ООО "ЕвроХим-Усольский калийный комбинат" Дмитрий Токарев. - Лесовосстановление на землях Прикамья - один из крупных и важных экологических проектов. Работы зачастую ведутся на труднодоступных и отдаленных территориях. Есть сложности с транспортировкой техники для подготовки почвы и доставки посадочного материала. Тем не менее мы будем продолжать эту работу и далее. По итогу текущего года будут восстановлены 530 гектаров лесных земель в Пермском крае, на 2022 год запланирована посадка еще на 100 гектарах.
Усольский калийный комбинат активно подключается к различным экологическим инициативам. К примеру, предприятие ежегодно выпускает в водоемы Прикамья мальков, принимает участие в сборе макулатуры, отработанных батареек, пластиковых крышек. Молодежь завода участвует в городских акциях по защите окружающей среды: высаживает деревья, устраивает субботники.
Справка "РГ"
АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии "ЕвроХим-ВолгаКалий" (Волгоградская область), а также выпуску аммиака на предприятии "ЕвроХим-Северо-Запад" (Ленинградская область.). Штат сотрудников - более 26 тысяч человек по всему миру. Владелец компаний "ЕвроХим", СУЭК и СГК - российский предприниматель Андрей Мельниченко. Согласно данным исследования федерального журнала "Эксперт", Андрей Мельниченко является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики.
Пресс-релиз предоставлен ООО "ЕвроХим - Усольский калийный комбинат".