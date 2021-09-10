В год 20-летия "ЕвроХим" посадит 1,5 млн саженцев в Прикамье

В рамках реализации программы компенсационного лесовосстановления Усольский калийный комбинат компании "ЕвроХим" российского предпринимателя Андрея Мельниченко до конца 2021 года посадит 1,5 миллиона саженцев ели и сосны на 530 гектарах прикамских земель. Лесовосстановление уже проведено на территориях Александровского, Кунгурского, Кишертского, Кудымкарского, Октябрьского, Чайковского, Осинского, Лысьвенского, Чусовского, Добрянского, Соликамского, Пермского, Чердынского, Веслянского, Очёрского, Сивинского районов. На эти цели затрачено 70 миллионов рублей.

Все работы проводились в плотном взаимодействии с лесничествами и министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. В период весна-осень текущего года компенсационным лесовосстановлением было охвачено 367 гектаров земель. В период осень-весна планируемый объем посадки составит 160 гектаров. Посадка саженцев с открытой корневой системой производится лицензированными подрядными организациями с применением специальной техники. Таким образом обеспечивается высокая приживаемость молодых деревьев.

Лесовосстановление проходит в несколько этапов. В специализированных лесных питомниках выращиваются сеянцы будущих деревьев. Подбираются участки для проведения работ, определяется технология подготовки почв и метод посадки сеянцев. Затем производится обработка почвы под лесные культуры с использованием специализированной техники, прокладываются посадочные борозды. Посадка сеянцев осуществляется ручным способом с использованием лесопосадочной лопаты или механизированным способом.

- Для искусственного лесовосстановления используются земли лесного фонда, где производилась рубка лесных насаждений, а также земли, которые пострадали от лесных пожаров, - говорит начальник отдела лесного хозяйства СГБУ "Пермский лесопожарный центр" Евгений Ёлохов. - При выполнении комплекса работ, направленных на дополнение и уход за лесными культурами показатели приживаемости соответствуют проекту искусственного лесовосстановления и составляют 85 процентов.

Фото: ООО "ЕвроХим - Усольский калийный комбинат"

- Усольский калийный комбинат компании "ЕвроХим" ответственно подходит к вопросам экологии и сохранения окружающей среды, - подчеркивает исполнительный директор ООО "ЕвроХим-Усольский калийный комбинат" Дмитрий Токарев. - Лесовосстановление на землях Прикамья - один из крупных и важных экологических проектов. Работы зачастую ведутся на труднодоступных и отдаленных территориях. Есть сложности с транспортировкой техники для подготовки почвы и доставки посадочного материала. Тем не менее мы будем продолжать эту работу и далее. По итогу текущего года будут восстановлены 530 гектаров лесных земель в Пермском крае, на 2022 год запланирована посадка еще на 100 гектарах.

Усольский калийный комбинат активно подключается к различным экологическим инициативам. К примеру, предприятие ежегодно выпускает в водоемы Прикамья мальков, принимает участие в сборе макулатуры, отработанных батареек, пластиковых крышек. Молодежь завода участвует в городских акциях по защите окружающей среды: высаживает деревья, устраивает субботники.

Справка "РГ"

АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии "ЕвроХим-ВолгаКалий" (Волгоградская область), а также выпуску аммиака на предприятии "ЕвроХим-Северо-Запад" (Ленинградская область.). Штат сотрудников - более 26 тысяч человек по всему миру. Владелец компаний "ЕвроХим", СУЭК и СГК - российский предприниматель Андрей Мельниченко. Согласно данным исследования федерального журнала "Эксперт", Андрей Мельниченко является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики.

Пресс-релиз предоставлен ООО "ЕвроХим - Усольский калийный комбинат".