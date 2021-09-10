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10.09.2021 07:00

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подключило участок нефтепродуктопровода Омск - Сокур

Сотрудники АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершили технологическое подключение участка магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Омск - Сокур общей протяженностью 21,7 км к системе действующих МНПП.

Подключение реконструированного участка было выполнено в рамках реализации программы технического перевооружения и реконструкции объектов предприятия.

Укладка нового участка нефтепродуктопровода производилась с соблюдением нормативных расстояний от действующих МНПП Омск - Сокур, магистрального нефтепровода Омск - Иркутск и близлежащих коммуникаций.

При реконструкции были применены современные строительные материалы, в том числе прямошовная электросварная труба из листовой стали, способная выдерживать значительные температурные и механические нагрузки. Допустимое напряжение металла такой трубы составляет от 410 до 528 Мпа. Соответствие подобранных труб воспринимаемым эксплуатационным нагрузкам и нагрузкам в процессе строительства подтверждено расчетами на прочность. Для обеспечения устойчивости трубы при ее укладке были использованы специальные утяжелители. Также на реконструированном участке была проведена замена оборудования систем электрохимзащиты, узлов запорной арматуры, вдольтрассовой линии электропередач.

Обновление фондов нефтепродуктопроводной инфраструктуры АО "Транснефть - Западная Сибирь" является одним из ключевых направлений программы технического перевооружения и реконструкции объектов. Цель - повышение эксплуатационной надежности линейной части МНПП и оборудования площадочных нефтепродуктоперекачивающих объектов. За период с 2015 по 2021 годы на модернизацию только линейной части МНПП в зоне ответственности предприятия было направлено порядка 8 млрд рублей.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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