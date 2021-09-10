Медведь растерзал грибника в Кузбассе

Доследственную проверку по факту смерти мужчины, отправившегося в лес за грибами, проводят в Кузбассе.

Тело 50-летнего жителя Мариинского района было обнаружено днем 9 сентября в лесном массиве. По характеру травм, от которых скончался грибник, стало ясно, что на него напало дикое животное.

Когда мужчина накануне не вернулся домой из леса, его сожительница обратилась в правоохранительные органы. На поиски отправились сотрудники полиции и МЧС. Они и нашли тело. По всей вероятности, мужчина погиб от лап медведя. Во время осмотра места происшествия полицейским и спасателям пришлось не раз применять табельное оружие, чтобы отпугнуть зверя, бродившего неподалеку.

- Обстоятельства случившегося и причина смерти пострадавшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе регионального СК.