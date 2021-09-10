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10.09.2021 12:15
Рубрика: Происшествия

На Алтае хирургам выдали рвущиеся перчатки

Текст: Никита Зайков (Барнаул)

Прокуратура Алтайского края начала проверку жалоб медиков городской больницы Бийска, которые получили для работы перчатки низкого качества. Как передает РИА Новости, проверку инициировали, несмотря на то, что бракованную партию средств индивидуальной защиты уже заменили.

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О поставке санитарных перчаток, которые рвались при малейшем растяжении, врачи сообщили в соцсетях. Средства защиты низкого качества поступили в стационар и были предназначены для хирургов, которые работают в гнойном отделении с инфекционными больными.

В региональном минздраве бракованную партию назвали небольшой, она была закуплена по разовому договору. После того, как было выявлено низкое качество перчаток, партию отозвали и заменили. Если верить чиновникам, в ближайшее время ожидается поступление средств индивидуальной защиты для рук в достаточном количестве.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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