На Енисее под Красноярском обнаружили 200-метровое нефтяное пятно

Прокуратура Емельяновского района проверила информацию о масляных пятнах на реке Енисей в районе деревни Худоногово. Сообщение, поступившее накануне в надзорное ведомство, подтвердилось, проинформировала сегодня прокуратура Красноярского края.

Прибывшие в окрестности указанного населенного пункта представители прокуратуры, Росприродназора и правоохранительных органов обнаружили в акватории Енисея масляное пятно шириной около четырех и длиной примерно 200 метров. Специалисты КГКУ "Спасатель" ликвидировали загрязнение с помощью сорбента.

Сотрудники прокуратуры выявляют источник пятен. По результатам проверки виновных привлекут к ответственности, уточнили в ведомстве.