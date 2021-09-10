Пользователи Wink бесплатно обменяли сто тысяч фильмов

Новости

Шнобелевскую премию вручили за доказательство защитных свойств бороды 11:05
Под Тамбовом пьяный сбил двух школьниц, одна погибла 11:00
В Беларуси состоится заседание совмина Союзного государства 10:52
В Москве почти на 40% снизилось число погибших в "пьяных авариях" 10:47
Мишустин и Песков приехали на церемонию прощания с Зиничевым 10:41
В волгоградской сельской школе появился 17-летний первоклассник 10:30
Синоптики рассказали о погоде в Москве на День города 10:26
В Дании сняли все антиковидные ограничения 10:23
На Енисее под Красноярском обнаружили 200-метровое нефтяное пятно 10:15
Рябков: В Центральной Азии может образовать "безопасная гавань" для террористов 10:03
Серия землетрясений произошла на границе Тувы и Иркутской области 09:51
ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин 09:35
Посол Латвии в Киеве: ЕС не нужны новые проблемы из-за Украины 09:27
В пятницу воздух в столице прогреется до +19 09:15
Мошенники создали новую схему обмана со звонками от имени "Госуслуг" 09:07
В Дагестане ликвидированы двое вооруженных боевиков 09:05
Фото: 31-летняя Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой 09:02
Тело артистки Нателлы Шарашидзе найдено в Москве 08:52
Месси расплакался после того, как побил рекорд Пеле 08:36
Байден и Си Цзиньпин обсудили климат и борьбу с COVID-19 08:30
В Москве проходит церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым 08:01
Названо число свалок, которые будут ликвидированы к 2024 году 08:00
Аналитики подсчитали число долларовых миллионеров в российских регионах 07:44
Экс-глава МИД Японии Таро Коно будет претендовать на пост премьера 07:42
В Ленобласти завели дело на школьницу, поджегшую бездомного ради лайков 07:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
10.09.2021 10:09

Пользователи Wink бесплатно обменяли сто тысяч фильмов

За три месяца с момента запуска бесплатной услуги "Обмен фильма" пользователи цифрового видеосервиса "Ростелекома" Wink обменяли более 100 тысяч фильмов, чтобы посмотреть понравившийся вариант. Услуга дает возможность получить гарантированное удовольствие от просмотра, даже если первоначальный выбор разочаровал или просто не попал в настроение. Не тратя лишние деньги, пользователь может неограниченное количество раз обменять выбранный фильм.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Пользу сервиса доказывает статистика: теперь зрители смелее выбирают новинки, если кино можно бесплатно заменить. Как правило, новый фильм еще просто не успел накопить отзывы, которые помогают сделать обоснованный выбор. В топ-5 выбранных на замену кинокартин вошли "Мулан", "Тихое место 2", "Мортал Комбат", "Ледяной драйв" и "Гнев человеческий" в переводе Гоблина.

"Иногда планы, настроение или ситуация очень быстро меняются. Спонтанно приезжают друзья, которые уже смотрели купленную вами на вечер комедию. Дети приносят из школы задание и вместо мистического триллера придется смотреть экранизацию классика. И даже когда все идет по плану, ни хорошая критика, ни высокий рейтинг не оградят нас от разочарования в фильме, который давно запланирован к просмотру. В любой подобной ситуации вечер спасет Wink с услугой "Обмен фильма"", - отметила вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента "Ростелекома" Диана Самошкина.

Услуга "Обмен фильма" доступна подписчикам Wink без специальной активации и платы. Если пользователь в течение 20 минут от начала фильма выходит из режима просмотра, видеосервис предлагает ему выбор - "Продолжить просмотр" или "Заменить/обменять фильм". Новую картину можно выбрать среди 300 вариантов. Менять фильм можно неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки на любом устройстве пользователя Wink.

Полные условия предоставления услуги "Обмен фильма" доступны на сайте wink.ru.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

В Дагестане ликвидированы двое вооруженных боевиков
Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции. Главное
Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно
Учения "Запад-2021" стартовали на 14 полигонах в России и Беларуси
Пушков ответил украинскому чиновнику, обвинившему РФ в нашествии медуз