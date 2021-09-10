Пользователи Wink бесплатно обменяли сто тысяч фильмов

За три месяца с момента запуска бесплатной услуги "Обмен фильма" пользователи цифрового видеосервиса "Ростелекома" Wink обменяли более 100 тысяч фильмов, чтобы посмотреть понравившийся вариант. Услуга дает возможность получить гарантированное удовольствие от просмотра, даже если первоначальный выбор разочаровал или просто не попал в настроение. Не тратя лишние деньги, пользователь может неограниченное количество раз обменять выбранный фильм.

Пользу сервиса доказывает статистика: теперь зрители смелее выбирают новинки, если кино можно бесплатно заменить. Как правило, новый фильм еще просто не успел накопить отзывы, которые помогают сделать обоснованный выбор. В топ-5 выбранных на замену кинокартин вошли "Мулан", "Тихое место 2", "Мортал Комбат", "Ледяной драйв" и "Гнев человеческий" в переводе Гоблина.

"Иногда планы, настроение или ситуация очень быстро меняются. Спонтанно приезжают друзья, которые уже смотрели купленную вами на вечер комедию. Дети приносят из школы задание и вместо мистического триллера придется смотреть экранизацию классика. И даже когда все идет по плану, ни хорошая критика, ни высокий рейтинг не оградят нас от разочарования в фильме, который давно запланирован к просмотру. В любой подобной ситуации вечер спасет Wink с услугой "Обмен фильма"", - отметила вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента "Ростелекома" Диана Самошкина.

Услуга "Обмен фильма" доступна подписчикам Wink без специальной активации и платы. Если пользователь в течение 20 минут от начала фильма выходит из режима просмотра, видеосервис предлагает ему выбор - "Продолжить просмотр" или "Заменить/обменять фильм". Новую картину можно выбрать среди 300 вариантов. Менять фильм можно неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки на любом устройстве пользователя Wink.

Полные условия предоставления услуги "Обмен фильма" доступны на сайте wink.ru.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"