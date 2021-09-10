Под Калининградом бык убил фермера

62-летний фермер из Гурьевского района погиб в результате нападения быка из собственного хозяйства.

Как сообщили в региональном СК России, трагедия произошла 9 сентября на пастбище возле поселка Кошевое, где было обнаружено тело мужчины. Как выяснилось, это местный фермер, занимавшийся разведением крупного рогатого скота.

На теле погибшего обнаружены рваные раны в области бедра и другие повреждения. По предварительным данным, на него напал бык, содержащийся в крестьянско-фермерском хозяйстве.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства трагедии, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В региональном СК подчеркнули, что быка до сих пор не удалось отловить, поэтому местных жителей призывают соблюдать осторожность.