Пропавшего в Череповце ребенка нашли в шкафу у друга

Курьезом обернулись поиски девятилетнего ребенка из Череповца, который ушел в школу 9 сентября и не вернулся домой. Полицейские обнаружили его спрятавшимся в шкафу в гостях у его друга, сообщили в УМВД России по Вологодской области.

Мать, не дождавшись сына из школы, обратилась в полицию. На поиски был ориентирован личный состав УМВД России по городу Череповцу и волонтеры. Изучив круг общения ребенка, оперативники организовали поквартирный обход, в ходе которого и нашли мальчика. Как оказалось, ребенок всю ночь находился в гостях у своего друга на улице Ленина.

Родители друга не знали, что у них в квартире находится посторонний ребенок, поскольку дети заранее договорились о том, что мальчик спрячется на ночь в платяном шкафу. Утром, когда хозяева квартиры ушли на работу, дети остались играть дома.

Сейчас правоохранители общаются с участником инцидента и его законными представителями. Уточняются все обстоятельства происшествия.