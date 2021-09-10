В Калининграде двухлетнему мальчику отрезало палец на эскалаторе

В одном из торговых центров Калининграда двухлетний ребенок упал на эскалаторе и получил травму - ограничителем ступеней ему отрезало фалангу пальца на руке.

Подробности инцидента сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным следствия, вечером 9 сентября калининградец с двухлетним сыном, находившимся в коляске, пришел в торговый центр на улице Согласия. Остановившись возле эскалатора на первом этаже, мужчина высадил ребенка из коляски и начал искать в ней вещи.

Мальчик, воспользовавшись тем, что отец отвлекся, встал на первую ступеньку ленты эскалатора, движущейся ему навстречу, и упал. Руку ребенка затянуло под ограничитель ступеней, фаланга пальца оказалась ампутированной.

Мальчик госпитализирован в больницу. СК России по Калининградской области проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.