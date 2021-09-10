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10.09.2021 12:43
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти завели дело на мужчину, заманившего девочку к себе домой

Текст: Марина Ледяева (Ленинградская область)

Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело на 33-летнего жителя Петербурга, который переписывался с девочкой десяти лет и заманил ее в свою квартиру.

На Урале педофил-рецидивист осужден за интимную переписку с девочками

Как сообщает СК РФ, дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Девочка из поселка Мыза-Ивановка 9 сентября не вернулась домой из школы. Ее отец обратился в правоохранительные органы. Как выяснилось, перед исчезновением школьница переписывалась в мессенджере со взрослым петербуржцем.

Установлено, что в переписке он в циничной форме обсуждал с ребенком сексуальные отношения и договорился о встрече.

Девочку нашли в его квартире в Красносельском районе и передали родителям. Мужчину задержали. Следствие будет ходатайствовать в суде о его заключении под стражу. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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