В Петербурге мужчина через соцсети заманил 10-летнюю девочку

В Петербурге десятилетняя девочка, пропавшая в Гатчинском районе Ленинградской области, была обнаружена в квартире 33-летнего мужчины. Преступные действия в отношении ребенка удалось предотвратить.

Как сообщило ГУ МВД по региону, вечером 9 сентября 46-летний житель поселка Мыза-Ивановка сообщил в полицию, что его дочка не пришла из школы домой. Начались поиски. Сотрудники уголовного розыска изучили аккаунты девочки в социальных сетях и обнаружили, что она переписывалась со взрослым жителем Красносельского района Петербурга.

Правоохранители нашли пропавшую в его квартире. Установлено, что мужчина угрожал девочке и приставал к ней, но благодаря оперативности полицейских не успел причинить вред ребенку.

Школьницу вернули родителям. Мужчину задержали и доставили в полицию, в ближайшее время его передадут в следственные органы. Прежде в поле зрения правоохранителей он не попадал.