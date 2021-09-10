Астраханскую область предложили сделать геостратегической территорией

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минэкономразвития внести в кабмин предложение о присвоении Астраханской области статуса геостратегической территории, сообщает ТАСС.

Также министерство получило поручение по разработке программы социально-экономического развития региона.

Ранее в рамках Дней Астраханской области в Совете Федерации звучали мнения, что такое решение позволит разработать индивидуальную программу развития региона и развивать транспортно-логистическую сферу.

К приоритетным геостратегическим территориям РФ сегодня относятся Крым и Севастополь, Калининградская область, все регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока, а также субъекты и части субъектов, входящие в Арктическую зону РФ.