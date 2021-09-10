Директор кубанского санатория скрылся от следствия по делу о мошенничестве

Полиция Анапы возбудила уголовное дело против 55-летнего гендиректора санатория "Кубань", которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Также правоохранители проводят проверку по статье мошенничество, в которой фигурирует директор санатория. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, сейчас мужчину не могут найти.

- По версии следствия, подозреваемый при наличии свободных мест в санатории заключил договор с ИП своей жены о размещении отдыхающих в принадлежащей ей гостинице, перечислив на ее счет более 7,7 миллиона рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Дело о мошенничестве возбудили из-за завышенных цен на поставку мяса все в тот же санаторий "Кубань". С помощью подложных бухгалтерских документов за мясо отдали вдвое больше денег, чем оно стоило на самом деле.

Сам подозреваемый от предварительного следствия скрылся. По данным полиции, скорее всего он прячется за границей.