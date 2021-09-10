В Волгограде закрыли батутный центр, в котором пострадала девочка

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по поводу оказания игровым центром услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По данным следствия, в детском центре, расположенном на Набережной Волжской флотилии Тракторозаводского района Волгограда проходило празднование для рождения. Во время прыжков на батуте 11-летняя девочка получила тяжелые травмы.

При проверке выяснилось, что детям не объяснили правила поведения на батутах. Надлежащего контроля со стороны персонала не было. В результате малолетняя гостья получила тяжелейшую травму: закрытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей правой голени со смещением костных осколков и кровоизлиянием в сустав.

С места ЧП девочку отвезли в больницу. Более полугода она проходила лечение и сейчас нуждается в реабилитации. Ее травмы квалифицируются как "тяжкий вред здоровью".

Деятельность детского игрового клуба, работавшего без разрешительных документов, приостановлена.