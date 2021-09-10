Вице-премьер РФ прибыл с рабочим визитом в Астрахань

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин посетил объекты корпорации "Девелопмент-Юг" в Астрахани и обсудил развитие региональных проектов с президентом компании Сергеем Ивановым.

Сегодня в рамках рабочего визита в Астрахань заместитель председателя правительства РФ посетил строящийся жилой комплекс корпорации "Девелопмент-Юг", который возводится с учетом современного подхода к созданию комфортной среды.

В ходе встречи с Сергеем Ивановым обсуждались планы по развитию проектов корпорации в Астраханской области и других регионах страны. В разговоре были затронуты также вопросы развития отрасли: увеличения объемов строительства жилья, себестоимость, а также подходы к созданию комплексной застройки и социальной инфраструктуры: нормативы по парковочным местам, финансирование строительства школ и детских садов.

Сейчас корпорация "Девелопмент-Юг" работает в 8 городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, Батайск, Астрахань, Пермь, Владивосток, Нижний Новгород, Екатеринбург. В ближайшей перспективе в стратегии развития застройщика планируются еще несколько новых регионов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой "Девелопмент-Юг"