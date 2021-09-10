Пьяный тюменец на Bentley попытался сорвать с инспектора погоны

В Тюмени инспекторы ГИБДД накануне поздним вечером остановили Bentley, за рулем которой оказался нетрезвый 39-летний мужчина.

У водителя элитной иномарки было все признаки того, что он употребил алкоголь: соответствующий запах и несвязная речь. Более того, сев в машину ДПС он начал неадекватно себя вести. В пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что он срывал со стражей порядка погоны, пытался скрыться.

На мужчину надели наручники, но это не особо помогло: водитель хотел убежать из диспансера, куда его привезли на освидетельствование, залез на ограждение и упал с него, бился головой о стекло и кричал.

На буйного автовладельца завели административное дело за отказ пройти проверку на наличие алкоголя в крови, и за неподчинение полицейским.

Кстати, это не первое нарушение мужчины: по информации ГИБДД, в 2011 году он уже попался пьяным за рулем (тогда это был Porsche Cayenne), тоже отказался от медицинского освидетельствования и лишился прав на 22 месяца. За этот год его уже пять раз штрафовали за нарушения ПДД.