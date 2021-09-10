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10.09.2021,  
10:28
Текст:  Татьяна Воробьева

Российские военные в Таджикистане получат 30 современных танков

Фото: Минобороны Узбекистана / mudofaa.uz Фото: Минобороны Узбекистана / mudofaa.uz
Фото: Минобороны Узбекистана / mudofaa.uz

Российская база в Таджикистане, которая структурно входит в состав Центрального военного округа со штабом в Екатеринбурге, до конца года получит три десятка современных танков.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Как сообщил начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Ханиф Беглов, с начала 2021-го база уже получила примерно сотню единиц бронетанкового вооружения, в том числе - тридцать Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Таким образом, танкисты российского батальона полностью перешли на Т-72Б3М.

А до конца года базу усилят еще тремя десятками современных танков - они заменят боевую технику более ранних модификаций

Т-72Б3М имеет более прочную броню: она усилена счет использования современных средств активной и пассивной защиты. Танк оснащен орудием с улучшенной баллистикой и увеличенным ресурсом, а также - панорамным прицелом "Сосна-У" с тепловизором. Помимо прочего на машинах стоят новые двигатели и система связи "Акведук".

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