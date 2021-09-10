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10.09.2021,  
10:44
Текст:  Светлана Цыганкова

Российские истребители заступили на боевое дежурство в Беларуси

Экипажи истребителей ВКС России и ВВС Республики Беларусь заступили на совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства. Мероприятия проходят в рамках создания учебно-боевого центра совместной подготовки ВКС РФ и войск ВВС и ПВО Беларуси на аэродроме Барановичи в Брестской области.

Фото: Nickel nitride/Wikimedia.org
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Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ. Российские летчики заступили на боевое дежурство на истребителях Су-30СМ. Как добавили в ведомстве, военнослужащие готовы к выполнению задач - перехват воздушных целей, принуждение самолетов-нарушителей границы к посадке.

В пресс-службе министерства обороны Беларуси добавили, что цель создания учебно-боевого центра - повышение профподготовки, совершенствование практических навыков личного состава. А еще это укрепит и единую региональную систему противовоздушной обороны Союзного государства.

Кстати, в эти дни в РФ и Республике Беларусь проходят совместные стратегические учения "Запад-2021". В них участвуют до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

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