Сенатор о продлении Евросоюзом санкций против РФ: Это лишь дань моде

Продление на полгода персональных санкций в отношении граждан России и Украины за якобы "подрыв территориальной целостности" последней - не более чем дань моде, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

По его словам, ничего нового в этой новости нет, ведь ЕС уже не раз продлевал санкции под одним и тем же предлогом. Несмотря на то, что никого нарушения территориальной целостности конечно же не было, а было волеизъявление крымских граждан о вхождении в состав России, подчеркнул сенатор.

В беседе с RT политик отметил, что подобными мерами страны Евросоюза лишь "успокаивают себя", будто они "борются с российской агрессией".