​Синьцзян заботится о здоровье молодежи

Даже в городских условиях можно найти время и место для занятий спортом. Фото: www.sinorusfocus.com

Как стало известно, на днях районное управление физкультуры и спорта и департамент образования СУАР совместно выпустили документ, в котором выдвинули 42 меры по девяти аспектам, включая повышение уровня физического воспитания в школах, совершенствование системы молодежных спортивных соревнований и содействие всесторонней интеграции спорта и образования.

Документ призывает увеличить количество уроков физкультуры и рекомендует школам системы базового образования в СУАР проводить по одному уроку физкультуры в день.

Бывшим профессиональным спортсменам предлагается работать учителями физкультуры в школах, а общественным организациям и профессиональным учреждениям рекомендуется сотрудничать со школами по вопросам физического воспитания в Синьцзяне, говорится в документе.

Эти меры были выдвинуты в рамках усилий, предпринимаемых Китаем в последние недели по снижению большой нагрузки на учащихся для обеспечения справедливости в конкурентной системе образования и всестороннего развития подростков и молодежи.