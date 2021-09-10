Следователи Беларуси и России стремятся к общей победе над преступностью

Сталкиваясь с новыми вызовами, следователи Союзного государства стремятся к общей победе над преступностью, в том числе над экстремизмом и терроризмом. Об этом на встрече в пятницу с Александром Лукашенко заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Особый акцент он сделал на последствиях от "афганского синдрома", который вызвал потоки беженцев и увеличение контрабанды наркотиков. "Именно поэтому мы сегодня будем подписывать новые протоколы о сотрудничестве между нашими следственными комитетами. Во имя общей победы, которую мы должны обеспечить на фронте борьбы с преступностью", - заявил председатель СК России.

Встреча белорусского лидера с Бастрыкиным, уточняет БЕЛТА, прошла накануне профессионального праздника белорусских следователей: 12 сентября в республике отмечается День сотрудника органов предварительного следствия. Поэтому президент поздравил присутствующего на встрече председателя Следственного комитета РБ Дмитрия Гору и в его лице всех белорусских следователей с приближающимся праздником. Тем более что в этом году исполняется десять лет со дня образования этого ведомства.

Говоря о взаимодействии следственных органов двух стран, Лукашенко отметил налаженный обмен опытом между профессиональным сообществом. В этой связи он подчеркнул, что и во время вчерашних переговоров с Владимиром Путиным очень важное место заняли вопросы обеспечения безопасности. "Мы договорились с президентом России, что будем всячески в это непростое время поддерживать следователей. И международная обстановка к этому подталкивает. На нас вы всегда можете рассчитывать", - заверил белорусский лидер.