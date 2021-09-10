Талибы захватили в Панджшере большой склад с орудием

Талибы захватили в провинции Панджшер склад с большим количеством оружия и техники, в том числе советских времен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из командиров движения "Талибан" (запрещено в РФ).

По его словам, в течение нескольких дней содержимое склада будет перевезено в Кабул.

В то же время поступают сообщения, что силы сопротивления отбили у талибов три уезда на территории провинции Панджшер: Дара, Абшар и Парьян. Отмечается, что в других районах силы сопротивления переместились в горы. Положение мирных жителей называется катастрофическим.

В "Талибане" со своей стороны заявили, что жители Панджшера получили гарантии безопасности, и ни один вооруженный талиб не имеет права выгонять кого-либо из дома.