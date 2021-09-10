Иммунологи выяснили причину тромбообразования при COVID-19

Ученые из Нью-Йоркского и Калифорнийского университетов разобрались в причине повреждения сосудов про тяжелом COVID-19.

Проведя анализ крови тяжелобольных, госпитализированных в госпитали, они обнаружили в тромбоцитах повышенную экспрессию двух генов, которые стимулировали иммунную систему активно производить белки MRP8 и MRP14. Был подсчитан уровень перепроизводства этих белков на 166 процентов.

Помимо этого тромбоциты под воздействием вируса с помощью P-селектинов - молекул адгезии - делают клетки эндотелия более клейкими. Нарушение взаимодействия между тромбоцитами и выстилающими сосуды клетками эндотелия ведет к увеличению риска тромбообразования и воспаления сосудов, что, несомненно, увеличивает тяжесть протекания болезни, сообщается в научном издании Science Advances.

Эксперименты ученых показали, что блокируя активацию тромбоцитов с помощью поверхностного белка, удается добиться уменьшения экспрессии генов и тем самым бороться с воспалительным процессом при коронавирусе.