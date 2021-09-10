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Умер режиссер Бурхан Алавия

Новости
    10.09.2021, 06:57
Текст:   Олег Усков

Значимый ливанский режиссер Бурхан Алавия скончался в возрасте 80 лет утром 9 сентября в Бельгии. Причиной назван сердечный приступ.

Министр культуры Ливана выразил соболезнования, оплакивая ушедшего кинематографиста как рупор арабской культуры в целом.

Алавия родился в деревне на юге Ливана. До поступления в Национальный институт драматического искусства в Брюсселе два года работал помощником оператора на ТВ.

Режиссер стяжал ряд наград и был номинирован на премию "Сезар" за свою франкоязычную картину "Встреча в Бейруте".

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