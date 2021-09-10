В Болгарии отметили 77-ю годовщину антифашистского переворота

В Софии почтили память красноармейцев и болгарских партизан, принявших участие в освобождении Болгарии от фашистского режима 9 сентября 1944 года. Торжественная церемония возложения венков состоялась у памятника Советской армии, мемориала Неизвестному солдату и Братской могилы.

"Девятое сентября - знаменательная дата в нашей истории", - подчеркнул в ходе акции один из ее инициаторов, глава столичного отделения Болгарской соцпартии (БСП) Калоян Паргов. Он напомнил собравшимся о достигнутых после искоренения "коричневой чумы" успехах балканского государства в таких областях, как экономика, образование, медицина, культура.

"Наш долг - хранить и передавать следующим поколениям истину о социалистическом периоде нашей страны", - резюмировал Паргов.

В мероприятии, помимо представителей БСП, приняли участие сотрудники посольства России, члены Болгарского антифашистского союза, организации ветеранов страны и простые граждане.