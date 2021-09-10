В США скрестили бизнес-джет и истребитель

Here she is at Madison a few weeks back for exercise Northern Lightning pic.twitter.com/ZGqKU3vYZ2 — Andy of Laurent (@andylaurent_1) September 9, 2021

В Сети появились фото самолета-лаборатории компании Bombardier CRJ-700, принадлежащего компании Northrop Grumman. Из всех летающих испытательных стендов этот, пожалуй, привлекает наибольшее внимание, пишет The Drive.

Все дело в носу джета - сейчас CRJ-700 тестирует новый радар AN/APG-83 SABR для истребителя F-16. Поэтому на бизнес-джет установили носовой обтекатель боевого самолета. Как заявляет разработчик устройства, РЛС способна работать в паре с новой системой радиоэлектронной борьбы NGEW. Это их свойство и проверяют на испытаниях.

- Когда система РЭБ и радар в полной мере способны работать вместе, пилоты смогут использовать боевые возможности истребителей без компромиссов, - заявил Джеймс Конрой, вице-президент Northrop Grumman по навигации, целеуказанию и выживаемости.

Испытания были осложнены наведенными извне помехами средней и высокой плотности. Тем не менее радар успешно захватил и условно поразил несколько воздушных и наземных целей, а NGEW обнаружил и классифицировал ряд угроз, сообщили в корпорации.

Правда, опрошенные изданием специалисты заметили, что результаты на испытаниях - одно, а в реальном бою - порой совсем другое.